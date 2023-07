Apple cherche à avoir des bordures plus petites autour des écrans de ses appareils. Cela a déjà été possible sur l’Apple Watch (depuis la Series 7) grâce à une technologie nommée low-injection pressure over-molding (LIPO) et cela va continuer avec les iPhone 15 Pro, ainsi que de futurs iPad.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, les bordures autour des écrans des iPhone 15 Pro et Pro Max mesureront 1,5 mm. En comparaison, celles des iPhone 14 Pro et Pro Max mesurent 2,2 mm. La baisse d’une génération à l’autre sera donc de 32%. Cela permettra à l’utilisateur d’avoir toujours plus d’espace exploitable et (presque) donner l’impression que l’écran occupe totalement la surface avant.

Apple ne compte pas s’arrête là et veut proposer la même technologie LIPO avec de futurs iPad. Il n’est toutefois pas précisé quels seront les modèles en question ni quand ils verront le jour. Dans le cas des iPad, les bordures autour de l’écran sont plus conséquentes que celles sur les iPhone. Apple a donc un coup à jouer pour donner l’impression aux utilisateurs qu’ils ont un écran occupant presque toute la surface avant.

Si l’on en croit une précédente rumeur de Gurman, Apple prépare des changements notables pour l’iPad Pro de 2024. Est-ce l’un d’entre eux sera l’usage de la technologie LIPO ? Peut-être bien.