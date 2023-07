Vendredi dernier à Vernonia dans l’Oregon, une femme a frôlé la mort après avoir quitté la route et perdu connaissance. Heureusement, cette dernière a été secourue grâce à la fonction Crash Detection de son iPhone 14, qui a automatiquement alerté les services d’urgence dans les seconds qui ont suivi l’accident. C’est la toute première fois que les secours de Vernonia recevait une alerte automatique de ce type.

L’infortunée conductrice du nom d’Ashley a raconté son accident à la chaine Fox 12 Oregon : « Je rentrais chez moi en voiture et pour une raison quelconque j’ai heurté le bord de la route et je suis allée directement dans la partie basse de la colline », a déclaré Ashley aux journalistes. « Quand je suis tombée, j’ai dû m’évanouir et j’ai touché le sol. Les AirBags se sont alors déclenchés ». « Et puis l’iPhone m’a vraiment sauvé la vie », a-t-elle poursuivi. « J’avais la fonction SOS et elle s’est automatiquement activée. »

Le Columbia 911 Communications District a reçu l’appel automatique géolocalisée et a pu ainsi envoyer une équipe sur place. Ashley n’a subi que des blessures légères dans sa mésaventure.