Meta a annoncé à la mi-juillet le déploiement de son IA open source Llama 2 sur le cloud Azure. Les clients professionnels de Microsoft ne seront pas les seuls à pouvoir en profiter puisque l’app « muli-IA » Poe accueille à son tour la seconde mouture de l’IA (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad). Trois bots basés sur Llama 2 ont été ajoutés, Llama-2-70b, Llama-2-13b et Llama-2-7b, et si l’on en croit l’éditeur de Poe, le premier bot de la liste serait le plus performant. Seul le partage de fichiers sous Llama (avec Poe) poserait actuellement problème. forcément, Llama 2 fonctionne à partir d’un nombre accru de paramètres par rapport à son prédécesseur, et son architecture a encore été affinée pour fournir des réponses plus précises aux différentes requêtes.

We are excited to add three new bots based on Llama 2: Llama-2-70b, Llama-2-13b, and Llama-2-7b. Our recommendation is to use 70b, as it provides the highest quality responses. It is significantly better than the 7b and 13b models that many people have been testing the last week. pic.twitter.com/dBruURBRsu

— Poe (@poe_platform) July 27, 2023