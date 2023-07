Bonne nouvelle pour les abonnés Freebox : Free propose de nouveau l’Apple TV 4K en Multi-TV. Cela fait plusieurs mois que le boîtier multimédia n’était plus disponible.

Free propose l’Apple TV 4K à 6,99€/mois pendant 24 mois, soit un total de 167,76€ à l’arrivée. Le fournisseur d’accès précise qu’il est possible de payer la totalité à tout moment. Aussi, l’Apple TV 4K vous appartient à l’arrivée, ce n’est pas une simple location. De fait, le prix est un poil avantageux par rapport à celui d’Apple qui propose son boîtier pour 169€. Certes, le gain n’est que de 1,24€.

L’offre Multi-TV de Free permet d’avoir un décodeur secondaire. Cela peut notamment être intéressant pour ceux qui ont plusieurs téléviseurs dans le même foyer et veulent profiter des différentes chaînes de télévision. Dans le cas de l’Apple TV 4K, il y a l’App Store et donc toutes les applications de services comme Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Apple TV+ et plus encore. Les offres Freebox sont à retrouver sur le site de Free.

L’Apple TV 4K est de nouveau disponible en Multi-TV pour les abonnés Freebox ! Merci @cremechocos pour l’info ! pic.twitter.com/JEtTil9KHR — Tiino-X83 (@TiinoX83) July 28, 2023

Si vous voulez une Apple TV 4K avec le Multi-TV pour votre Freebox, rendez-vous sur l’espace abonné de Free et souscrivez à l’offre. Il faut maintenant espérer que le stock sera toujours d’actualité au fil des prochaines semaines et mois. Il serait embêtant de se retrouver avec un stock vide comme ce fut le cas depuis le début de l’année.