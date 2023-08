Shinsekai: Into the Depths est l’un des titres de lancement du service Apple Arcade (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad). Développé par Capcom, ce metroidvania reste surtout l’un des tous meilleurs jeux du service par abonnement d’Apple. Le joueur dirige un petit scaphandrier qui devra s’aventurer toujours plus profond dans l’océan, sans oublier de nombreux combats contre des créatures marines et des boss. Le niveau de réalisation est de très bonne facture (les animations des boss sont spectaculaires), même pour un jeu sorti il y a 3 ans.



Malheureusement, et pour une raison que l’on ignore, Capcom a décidé de retirer ce très joli titre d’Apple Arcade dès le 15 août prochain. Pire encore (et surtout assez incompréhensible sur le fond) Shinsekai: Into the Depths ne sera plus jouable du tout à partir du 29 août prochain. Le jeu sera alors uniquement disponible sur la plateforme Nintendo Switch.

Jusqu’ici, les jeux retirés d’Apple Arcade devenaient des jeux payants dans l’App Store. Capcom inaugure donc ici un triste précédent, et l’on espère que cette décision n’inspirera pas les autres studios.