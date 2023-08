Apple veut vanter son service de paiement sans contact et lance aujourd’hui « Pay the Apple Way », une nouvelle campagne marketing. Cela se traduit par des affiches dans les rues de certaines villes aux États-Unis et au Royaume-Uni, ainsi qu’une présence sur les réseaux sociaux et des publicités. Cela fait suite aux hashtags #ApplePay et #PayTheAppleWay apparus récemment sur X (Twitter).

L’idée derrière la campagne marketing « Pay the Apple Way » est de montrer qu’Apple Pay est très simple d’usage, tout en étant pratique et sécurisé. Il suffit d’utiliser son iPhone ou son Apple Watch pour payer chez un commerçant. Il n’est plus nécessaire de prendre sa carte bancaire puis faire le code pour valider le paiement. Dans le cas de l’iPhone, c’est la reconnaissance faciale (Face ID) qui remplit cette tâche.

Apple affiche les bannières publicitaires dans plusieurs villes, dont Londres, Birmingham et Manchester au Royaume-Uni, et Atlanta et Dallas aux États-Unis. Et voici les trois publicités diffusées :

Un autre élément pour vanter Apple Pay est de passer par les réseaux sociaux. Apple a passé des partenariats avec des créateurs de contenus sur TikTok pour qu’ils mettent en avant Apple Pay. Tous devront dire la phrase « Est-ce que je peux [vide] avec Apple Pay ? », tout en sachant que la partie vide sera différente pour chaque créateur.

Ce choix d’insister sur les réseaux sociaux et tout particulièrement TikTok n’est pas anodin : Apple sait très bien que les jeunes sont dessus. C’est un moyen de les viser et de les pousser à utiliser Apple Pay.