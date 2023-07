Apple a lancé une nouvelle campagne marketing pour Apple Pay sur Twitter (ou X), avec la mise en place de hashflags/hashmojis quand on utilise les hashtags #ApplePay et #PayTheAppleWay.

N’importe quel utilisateur qui poste un message sur Twitter avec #ApplePay ou #PayTheAppleWay verra le hashmoji avec une coche apparaître automatiquement. Cela permet d’avoir un message qui se remarque davantage dans la timeline des utilisateurs.

Quelle est la raison de cette campagne marketing pour Apple Pay ? Apple ne dit rien publiquement sur le sujet, il est donc difficile de répondre. On peut toutefois imaginer qu’une publicité va bientôt voir le jour et qu’Apple prépare dès maintenant le terrain.

Une autre possibilité est qu’Apple propose bientôt des nouveautés avec Apple Pay. Il est possible que ce soit en lien avec Apple Pay Later, qui est jusqu’à présent disponible auprès de certains utilisateurs et non la totalité. Pour rappel, ce service (réservé aux États-Unis pour l’instant) permet aux utilisateurs de fractionner leurs achats en quatre paiements, étalés sur six semaines. Les utilisateurs peuvent facilement suivre, gérer et rembourser leurs prêts en un seul endroit pratique dans l’application Cartes (Wallet).

D’autres scénarios possibles sont le lancement d’Apple Pay Cash et de l’Apple Card dans d’autres pays. Mais rien n’est confirmé en l’état.