Apple tente toujours d’obtenir les droits de diffusion de la PAC-12, un championnat de sport inter-universités très populaire aux Etats-Unis. Apple TV+ aurait présenté un accord de streaming aux dirigeants de la conférence PAC-12, accord qui disposerait d’une option « opt-out ». Cela signifie que dans le cas d’un volume d’abonnements jugé trop faible, la firme de Cupertino aurait la possibilité de se retirer de l’accord après la saison en cours. Il pourrait y avoir aussi plusieurs niveau d’abonnements, contrairement aux offres sportives déjà disponibles sur Apple TV. Le projet de deal venant tout juste d’être présenté, il n’y a pas de réponses rapides à attendre de la PAC-12 à ce stade.

Sources: The primary deal presented to Pac-12 executives/ADs today was an primarily Apple streaming deal. The deal would have incentivized tiers, which would give it strong upside *if* certain subscriptions numbers are met. w/@CFBHeather

— Pete Thamel (@PeteThamel) August 1, 2023