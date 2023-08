Apple va bientôt envoyer aux développeurs les kits de développement Apple Vision Pro. Ce kit, qui comprend bien sûr un exemplaire du casque XR, s’accompagne d’un ensemble de règles d’utilisation extrêmement strictes, les plus strictes qu’Apple ait jamais imposé pour un SDK. En voici la liste exhaustive :

« Vous acceptez que tous les accès, utilisations et utilisations de stockage du DK (developer Kit, Ndlr) se feront dans un espace de travail privé et sécurisé accessible uniquement par vous et vos développeurs autorisés (par exemple, entièrement clos avec des portes, des sols, des murs et un plafond solides, et des serrures qui restent verrouillées lorsque le DK est utilisé). Vous devez vous assurer que les personnes non autorisées (y compris la famille, les amis, les colocataires ou les employés de maison) n’accèdent pas, ne visualisent pas, ne manipulent pas ou n’utilisent pas le DK.

Lorsqu’il est utilisé, le DK doit être sous votre contrôle positif (sur vous-même ou dans votre champ de vision direct) à tout moment. Vous devez vous assurer que le DK est protégé par un mot de passe. Ne laissez jamais le DK sans surveillance. Lorsqu’il n’est pas utilisé, éteignez le DK et rangez-le dans son étui Pelican verrouillé dans un espace verrouillé auquel vous seul avez accès (par exemple, une pièce ou un placard verrouillé, un coffre-fort ou un tiroir verrouillé).

Le DK ne peut pas être déplacé ou retiré de son adresse de livraison par vous ou les développeurs autorisés sans le consentement écrit préalable d’Apple. Si vous vous absentez de votre espace de travail pendant plus de 10 jours, consultez votre point de contact Apple pour savoir comment protéger le DK pendant votre absence. Vous acceptez de limiter l’accès au DK à vous et à vos développeurs autorisés, et à prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger le DK contre la perte ou le vol. »

Et pour faire bonne mesure, Apple se donne le droit de géolocaliser le casque à distance dans le cas où ce dernier serait perdu ou volé. C’est peu dire que les développeurs qui récupèreront le SDK auront une sacré pression à gérer. Il vaudra mieux ne pas oublier le Vision Pro dans un bar de Cupertino…