Comédie acidulée sur l’émergence du fitness dans les années 70-80, Physical ferme le rideau avec sa troisième saison qui sera aussi sa dernière. La série suit les tribulations de Sheila Rubin (Rose Byrne), une femme au foyer atteinte de troubles alimentaires qui soutient vaille que vaille la candidature de son mari (Rory Scovel), un fier représentant du mâle de cette époque (le sexisme en pente douce). Afin de trouver un sens à sa vie et de devenir surtout plus autonome, Sheila Rubin se lance dans l’aérobic et fait même de sa nouvelle passion un business. Mais elle n’est pas la seule sur ce créneau devenu rapidement concurrentiel.



Largement portée par le jeu parfait de Rose Byrne, ultra convaincante dans son rôle de femme en phase d’émancipation, la série Physical s’arrêtera donc à trois saisons (une quatrième était visiblement prévue à l’origine), ce que l’on ne peut que regretter tant la série avait réussi le pari de maintenir la totalité de ses enjeux tout au long des deux premières saisons. La saison 3 de Physical a démarré depuis le 2 août sur Apple TV+. Les deux premiers épisodes de la saison 3 sont disponibles, et les suivants seront diffusés chaque mercredi.