Basée sur les livres livres à succès « Owl Diaries », la série Eva la petit chouette (« Eva the Owlet » en version originale) raconte les tribulation de la chouette Eva et de sa bande de potes, via les récits qu’Eva fait de ses propres aventures dans son journal intime. Et visiblement, Apple a décidé de mettre le turbo pour faire savoir que sa série enfantine existe : pas moins de trois trailers, comme autant de scénettes, viennent d’être diffusés sur YouTube. La direction artistique est toujours aussi mignonne, et dans la version américaine, les voix sont assurées avec sérieux par Evie Hsu, Vivienne Rutherford, ou bien encore Sascha Yurchak. Les huit épisodes d’Eva la petite Chouette sont disponibles dans Apple TV+ depuis le 31 mars dernier, c’est dire si Apple s’y prend tout de même un peu tard pour sonner le rassemblement. Pour rappel, à côté de ses séries phares (Ted Lasso, Foundation, Silo, Severance, etc.), Apple TV+ dispose d’un riche catalogue de séries pour enfants, dont Snoopy et l’intégrale des Fraggle Rocks.