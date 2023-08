Aussi incroyable que cela puisse paraitre, sur l’année fiscale d‘Apple, l‘iPhone reste le smartphone le plus vendu dans le monde, devant les Galaxy de Samsung. Un rapport de Counterpoint confirme en effet que l’écart entre les deux géants s’est considérablement amoindri sur les deux derniers trimestres. Certes, ces derniers sont à l’avantage de Samsung, mais de très peu. L’écart n’est que de 3% sur le Q2 (Q3 fiscal pour Apple) et il n’était que d’un petit point de pourcentage sur le Q1 ((toujours à l’avantage de Samsung). En revanche, sur le Q1 fiscal (Q4 2022), l’iPhone était devant avec 4 points de pourcentage de marge, et sur des volumes de ventes bien plus élevés pour les deux fabricants. 6 points de pourcentage séparaient Samsung d’Apple lors du Q2 2022, soit le double d’écart que celui constaté sur le Q2 2023 !

En d’autres termes, jamais Samsung et Apple n’ont autant été à la lutte pour le titre de plus gros fabricant de smartphone depuis… une décennie ! Apple pourrait réussir le grand chelem sur son Q4 fiscal, qui coïncidera avec le lancement des iPhone 15 et iPhone 15 Pro. En revanche, s’il y a encore bataille sur les ventes de mobiles, l’affaire est déjà pliée concernant le chiffre d’affaires et les bénéfices, tous deux largement en faveur d’Apple. La firme de Cupertino récupèrerait ainsi 85% des bénéfices du secteur mobile (73 points de pourcentage devant les 12% de Samsung) et 45% du chiffres d’affaires du secteur (28 points de pourcentage devant Samsung).