Plus ou moins annoncé depuis 2021, Apple Pay s’apprêterait enfin à débarquer au Chili. Le chemin a été rocailleux : la firme de Cupertino tentait de négocier avec les banques chiliennes depuis plusieurs trimestres, mais sans réels résultats. Finalement, la situation s’est débloquée et l’on apprend que le service devrait bien arriver dans ce pays d’Amérique du Sud durant le mois en cours, 5 ans donc après le Brésil (lancement d’Apple Pay en 2018), et 2 ans après Mexique, la Colombie, et le Costa Rica.

Ainsi que le rapporte le journal local Diario Financeiro, la banque en ligne Transbank a signé un accord avec Apple et aurait même souhaité la bienvenue à Apple Pay sur les réseaux sociaux. Ce message chaleureux a été rapidement retiré, mais l’info est donc passée : le journaliste indépendant Pedro Martín affirme de plusieurs sources qu’Apple Pay démarrera au Chili dès le 8 août (demain en somme). Les établissements bancaires Santander, Banco de Chile, Bci, BICE, Banco Falabella, Itaú, et Scotiabank devraient être les premiers à prendre en charge Apple Pay. Certaines des banques sus-citées craindraient tout de même qu’Apple ne décale de nouveau le lancement d’Apple Pay à la toute dernière minute…

Ce temps de latence entre les premières négociations et la disponibilité effective d’Apple Pay n’est pas une chose totalement inhabituelle. Il avait fallu attendre plusieurs trimestres avant que les banques françaises ne signent un deal avec Apple. Apple Pay est désormais disponible dans plus de 80 pays dans le monde.