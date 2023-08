Apple a prévenu les fabricants d’accessoires qu’ils vont devoir obligatoirement proposer le support de la charge rapide en ce qui concerne leurs produits compatibles avec l’Apple Watch.

Selon AppleInsider, Apple autorise les fabricants à lui dévoiler de nouveaux accessoires utilisant le module de charge original (non rapide donc) jusqu’au 31 août. Le module en question a pour référence C162 et a été fourni par Apple depuis le départ. Il ne sera plus disponible au sein du programme MFi d’Apple à compter du 30 septembre 2023. Après cette date, les accessoiristes devront obligatoirement se tourner vers le module C962 qui propose la charge rapide.

Ce choix pourrait d’ailleurs se traduire par une hausse de prix des accessoires pour l’Apple Watch. En effet, Apple facture plus cher le module de charge rapide que le modèle original. Il n’est donc pas impossible que les fabricants d’accessoires répercutent la différence de tarif dans leurs prix pour le public.

Pour rappel, la charge rapide a fait ses débuts en 2021 avec l’Apple Watch Series 7. Apple assure qu’une charge de 45 minutes permet de passer de 0% à 80%. Apple aurait au départ rencontré quelques problèmes avec son nouveau module de charge rapide, poussant ainsi certains fabricants à utiliser le modèle d’origine. Mais c’est maintenant de l’histoire ancienne.