Des sources que l’on espère sûres indiquent qu’au moins de septembre prochain, Apple devrait investir dans ARM, une importante société britannique de conception de puces, lors de son introduction en bourse (IPO) sur le Nasdaq. SoftBank Group, l’actuel propriétaire d’ARM, envisage en effet de faire passer la capitalisation boursière d’ARM à plus de 60 milliards de dollars, ce qui ferait de cette IPO la plus grosse introduction en bourse de 2023.

SoftBank se préparerait à soumettre sa demande d’inscription à la Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC), une procédure obligatoire qui sera suivie de l’approbation du Nasdaq (déjà acquis selon les observateurs). Plusieurs géants de la conception et fabrication de puces, notamment Apple, Nvidia, Samsung Electronics et Intel, seraient prêts à investir dans ARM dans la foulée de l’IPO.

La stratégie d’ARM consisterait à intégrer ces grands fabricants de puces comme actionnaires à moyen et long terme en leur offrant des participations fractionnées. Cette stratégie financière vise à accorder à ces gros actionnaires une influence sur les décisions managériales d’ARM. Pour rappel , ARM octroie des licences de puces à plus de 500 entreprises, dont Apple. Les puces Ax et Apple Silicon s’appuient sur des jeux d’instruction ARM.