Les incendies qui ont touché Hawaï et plus exactement l’île de Maui sont plus que notables, avec au moins 53 morts selon le dernier comptage. Des milliers de personnes ont été évacuées des zones sinistrées. Apple s’engage à faire un don pour aider les secours.

C’est Tim Cook qui annonce la nouvelle sur X (Twitter). Le patron d’Apple indique :

Our hearts are with the families who have lost loved ones and everyone impacted by the devastating wildfires on Maui and the island of Hawaii. We are deeply grateful to all of the first responders. Apple will be donating to immediate relief and long-term recovery efforts.

— Tim Cook (@tim_cook) August 10, 2023