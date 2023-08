Le Mac Pro ne rencontrerait pas un grand succès commercial, et ce serait même peu de le dire face aux ventes de Mac Studio tout aussi puissants et beaucoup plus compacts. Sur sa page de blog Power On, le journaliste de Bloomberg Mark Gurman estime que le prochain modèle de Mac Pro n’est pas prêt d’être lancé sur le marché « si jamais Apple continue de le fabriquer ». Toujours selon Gurman, le Mac Studio sera ainsi le premier modèle de Mac à recevoir la puce M3 Ultra, le Mac Pro ne passant qu’en second… si tant est donc qu’Apple continue de le produire.

Il faut dire que le Mac Pro a perdu nombre de ses atouts traditionnels dans sa nouvelle mouture « Apple Silicon » : pas d’ajout possible de cartes graphiques, options PCIe limitées, sans oublier un encombrement largement en sa défaveur par rapport au Mac Studio. Les premiers tests de l’engin étaient pour le moins sceptiques voire négatifs, et la sensation qui dominait était que le Mac Pro n’avait plus trop d’intérêt pour la grande majorité des Pros, ces derniers pouvant se rabattre sur le Mac Studio sans rien perdre des performances des Apple Silicon les plus puissants.