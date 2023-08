Les AirTags sont impliqués dans nombre d’affaires de vol ou de délit ; les traceurs d’Apple ont souvent permis de retrouver la trace des malandrins, bien cachés dans l’objet subtilisé (une voiture, un coffre-fort, un sac à main, etc.). Cette aspect « utile » des AirTags (qui peuvent aussi être utilisés pour espionner et harceler malheureusement) pourrait cependant être mis à mal si l’on en croit un fait divers récent. Dimanche matin à Vancouver, une certaine Becca Hislop et son petit ami ont découvert que leur voiture avait été volée. Hislop s’était bien préparée à cette situation en plaçant un AirTag dans un endroit stratégique du véhicule.

Tout a semblé fonctionner comme prévu, mais la conclusion de l’histoire n’est pas celle attendue : Hislop a en effet suivi le parcours de son AirTag… jusqu’au parking d’une société de partage de véhicule (Evo Car Share) ; le voleur s’était rendu compte de la présence d’un AirTag dans le véhicule et avait placé l’accessoire dans une autre voiture ! Becca Hislop est ressortie amère de cette mésaventure, qui prouve au passage que l’AirTag n’est pas une solution infaillible à ce type de délit : « Je veux que cette personne obtienne son retour de karma parce que nous travaillons dur pour nos biens et ce n’est pas juste que certaines personnes pensent qu’elles peuvent tricher et simplement les prendre ».

Dans une situation similaire, il est conseillé de faire appel aux forces de l’ordre plutôt que d’organiser seul la traque de son objet volé « AirTagué » : un habitant de New York s’était retrouvé le nez cassé par des truands après avoir retrouvé sa moto volée à l’aide d’un AirTag.