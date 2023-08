Cela fait un moment maintenant que l’Apple Watch s’oriente de plus en plus vers le sport et la santé. Cela se confirme une nouvelle fois avec Apple qui étudie les capteurs à jauge de contrainte, dans le but d’améliorer les capacités de musculation de l’Apple Watch, selon une récente offre d’emploi.

L’offre d’emploi de l’équipe des technologies de santé d’Apple recherche des ingénieurs ayant une « expérience de l’électronique analogique, de préférence des systèmes mécatroniques utilisant des actionneurs, des capteurs de température, des jauges de contrainte et des photodiodes ». Le candidat aidera à concevoir, créer, tester et dépanner les prototypes de matériel de santé.

L’Apple Watch dispose déjà d’un actionneur, d’un capteur de température et des photodiodes, mais pas de jauge de contrainte. Celles-ci mesurent les variations de la résistance électrique lorsqu’une force est appliquée. Elles sont déjà utilisées dans les systèmes de suivi des mouvements et de surveillance physiologique. Selon des chercheurs, un seul capteur de contrainte non invasif placé sur le poignet peut mesurer avec précision toute la gamme des contraintes exercées sur la peau humaine, ainsi que surveiller la pression artérielle.

En l’état, la montre d’Apple peut suivre les calories, le temps et la fréquence cardiaque pendant les séances d’entraînement musculaire. Ces mesures peuvent être pratiques selon les cas, mais elles le sont moins dans le contexte de la musculation. Cela s’explique par le fait que la fréquence cardiaque n’est pas proportionnelle à l’effort et à la charge. Les jauges d’effort, en revanche, permettent de suivre l’impact spécifique des différents exercices de musculation.