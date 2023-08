L’AirTag a été bien utile pour Beatriz Spaltemberg, suite au vol de son vélo. La fonction de suivi a permis de retrouver l’emplacement du vélo, et ce avec précision.

Beatriz Spaltemberg et son époux William Lacerda vivent à Utrecht, une ville aux Pays-Bas où les vols de vélos sont de plus en plus fréquents selon la police. Au vu de la situation, Beatriz a fait le nécessaire pour verrouiller son vélo qui a été laissé à l’extérieur de la salle de sport où elle se rendait. Malheureusement, elle a oublié les clés au niveau du cadenas. Une personne a bien vu les clés et a donc profité de la situation pour voler le vélo.

« Lorsqu’elle a quitté la salle de sport une heure plus tard, le vélo avait disparu », a déclaré son mari à 9to5Mac. Il a immédiatement ouvert l’application Localiser d’Apple et a pu voir l’emplacement du vélo presque en temps réel grâce au AirTag présent dessus. Le couple a ensuite appelé la police pour signaler le vol. Deux policiers ont accompagné le couple à l’endroit où l’AirTag signalait sa présence.

Une fois sur place, le vélo qui avait été volé était bien présent. Le voleur l’avait verrouillé à un lampadaire. Il n’était pas là au moment où le couple et les policiers étaient sur les lieux.

« Tout s’est passé en une heure et demie environ. Le policier m’a dit que nous avions eu beaucoup de chance d’avoir un AirTag sur le vélo parce que les vols de vélos sont fréquents ici, et d’habitude, ils ne font qu’un rapport de police pour de telles situations », a déclaré l’époux. Aussi, l’AirTag était bien caché, ce qui peut expliquer pourquoi le voleur ne s’est douté de rien.

Un AirTag coûte 29€ chez Amazon (au lieu de 39€ chez Apple) et le lot de quatre est disponible pour 119,88€ (au lieu de 129€ chez Apple).