Display Supply Chain Consultants (DSCC) est formel : l‘iPhone 14 est le smartphone à écran OLED le plus vendu dans le monde durant le second trimestre 2023, devant l’iPhone 14 Pro. Le modèle d’iPhone le plus « accessible » (façon de parler) a donc une part de marché (en volume et en revenus) supérieure à celle de l’iPhone 14 Pro ou de l’iPhone 14 Pro Max, et même supérieure à celle des concurrents Android équipés eux aussi de dalles OLED. L’iPhone 14 occupe ainsi à lui seul 15,3% de Pdm (en chiffre d’affaires) sur le marché des mobiles OLED ! Plus étonnant encore, l’iPhone 13 est le second smartphone du segment OLED (11,1% de Pdm en revenus). La troisième place est occupée par l’iPhone 14 Pro Max (10.7 %), suivi par l’iPhone 14 Pro (9.2 %).

L’ensemble de modèles d’iPhone écopent d’une pdm de 32% sur le marché des smartphones à écran OLED (toujours exprimé en revenus), ce qui fait d’Apple le plus gros fabricant mobile sur ce segment spécifique. A noter bien sûr que les smartphones à écran LCD, beaucoup moins chers ou d’entrée de gamme, plombent en partie cette Pdm lorsque l’on prend le marché mobile dans son ensemble (en volume, l’iPhone est à 18% de Pdm sur le Q2). Sur le Q1, la Pdm des iPhone avait même culminé à 39% sur le segment OLED. Derrière Apple, c’est bien sûr Samsung qui occupe la seconde place du marché des mobiles OLED, avec une Pdm de 23% (contre 26% sur le Q1).