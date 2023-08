Pour l’analyste Dan Ives, c’est désormais une quasi certitude : Apple rachètera la célèbre chaine sportive ESPN d’ici les 6 aux 9 prochains mois. Actuellement propriété de The Walt Disney Company, ESPN serait une prise de choix pour Apple : « La question n’est pas de savoir si mais quand ESPN et Apple se réuniront » a ainsi déclaré Ives dans l’émission « Last Call » de CNBC. « Je pense qu’Apple est vraiment le choix idéal. » poursuit l’analyste de Wedbush. »Et je pense aussi que c’est quelque chose que Cupertino cherche à atteindre. Le contenu sportif en direct est une poule aux œufs d’or. »

Les rumeurs ont longtemps tablé sur un partenariat rapproché entre Apple et ESPN, mais Ives estime que la stratégie d’Apple est désormais plus ambitieuse encore : « Regardez ESPN, pour moi, c’est juste la solution idéale pour Apple. Soit en tant que partenariat stratégique au minimum, mais nous pensons qu’une acquisition pourrait clairement se produire sur les six à neuf prochains mois. L’analyste juge aussi irréaliste les rumeurs de rachat de Disney : » Nous pensons qu’Apple serait beaucoup plus intéressé par l’actif ESPN que Disney dans son ensemble, car Cupertino se concentre sur un certain nombre d’autres initiatives stratégiques clés si bien qu’une acquisition de la firme aux grandes oreilles n’a pas beaucoup de sens à notre avis » poursuit Ives.