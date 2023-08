On a bien failli louper l’information : le développeur et caméraman iOS David Eubank a reçu un Emmy Awards dans la catégorie ingénierie, science et technologie pour son app iOS pCAM Pro (Lien App Store – 34,99 euros – iPhone/iPad). Cette catégorie fourre tout revient donc cette année au développeur-concepteur d’une app mobile, ce qui est tout simplement une première.

« pCAM Pro est une application logicielle mobile développée pour les appareils iOS d’Apple qui offre une suite complète de 26 outils cinématographiques conçus pour les professionnels de la télévision et du cinéma », a ainsi déclaré le comité Emmy dans un communiqué. « Ces outils incluent des algorithmes permettant de guider les décisions sur les choix de plans de caméra, la conception et la construction des décors, la sélection des objectifs et des formats de capteur de caméra, le choix d’une exposition et d’un équilibre des couleurs appropriés, la création d’éclairages et de conceptions d’éclairage sans scintillement, ainsi que des effets de lumière et d’éclairage fonctionnels, entre autres. »

Le comité des Emmy conclut sur une note dithyrambique, estimant que l’app « permet une pré-visualisation précise de paires d’objectifs et de caméras spécifiques, ce qui en fait un outil inestimable pour les équipes de tournage. »

Pour rappel, Apple TV+ a récolté plus de 50 nominations à la dernière édition des Emmy Awards qui a été reportée au 15 janvier 2024 en raison de la grève des acteurs et scénaristes.