Apple a mis en ligne une nouvelle publicité qui fait partie de sa campagne marketing Filmé avec l’iPhone (Shot on iPhone). C’est l’occasion de mettre en avant le rugby et plus exactement les joueurs du XV de France.

La publicité regroupe les joueurs Antoine Dupont, Charles Ollivon, Cyril Baille, Gaël Fickou, Cameron Woki et Julien Marchand. Toute la vidéo est en noir et blanc, et montre certaines fonctionnalités de l’iPhone. Il y a notamment le mode Action qui permet de capturer des vidéos stables lorsque vous tenez votre appareil à la main, même lorsque vous bougez beaucoup.

La publicité n’est pas bien longue, elle dure à peine 15 secondes. On peut imaginer qu’elle sera notamment diffusée sur les réseaux sociaux au vu de la durée.

« Antoine Dupont, Charles Ollivon, Cyril Baille, Gaël Fickou, Cameron Woki et Julien Marchand en action. Découvrez le rugby filmé avec l’iPhone », indique Apple dans la description.

À noter qu’Apple propose aussi des YouTube Shorts, à savoir de courtes vidéos proposées à la verticale façon TikTok. Chacun des YouTube Shorts dure quelques secondes à peine et met en avant un joueur, sauf Cameron Woki sans que l’on sache réellement pourquoi.

On notera que ni la publicité (et les YouTube Shorts) ni la description ne font mention à un modèle spécifique, comme l’iPhone 14 Pro. Ici, il faut se contenter de la mention « Filmé avec l’iPhone ».