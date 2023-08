Apple a mis en ligne une vidéo qui vient aider les utilisateurs à mieux maîtriser iMessage. Il est question de quatre astuces simples à utiliser.

La première astuce propose d’envoyer un élément présent sur une photo et de le faire avec un effet. Il faut pour cela ouvrir l’application Photos, choisir une photo et maintenir son doigt sur un élément. Dans l’exemple, il s’agit d’une fleur. Une fois que le contour apparaît, appuyez sur le bouton Copier. Revenez dans votre discussion iMessage et collez le contenu. Maintenez ensuite votre doigt sur le bouton d’envoi et choisissez Écran en haut. Il ne vous reste plus qu’à appuyer sur le bouton d’envoi pour découvrir l’effet.

La deuxième astuce consiste à modifier un message déjà envoyé. Pour ce faire, maintenez votre doigt sur le message, sélectionnez l’option Modifier et faites le changement de texte. Vous avez 15 minutes après l’envoi pour modifier le texte. Aussi, vous pouvez faire cinq changements au maximum.

En troisième astuce, Apple indique comment annuler l’envoi d’un iMessage. Maintenez le doigt sur la bulle du message, puis touchez Annuler l’envoi.

Enfin, la quatrième astuce pour iMessage partagée aujourd’hui concerne les textes de remplacement. Vous pouvez avoir vos propres remplacements afin de gagner du temps. Par exemple, vous pouvez demander à ce qu’iOS écrive le mot « beaucoup » si vous écrivez « bcp ». Pour cela, rendez-vous dans Réglages > Général > Clavier > Remplacement. À noter que c’est également valable pour n’importe quel texte tapé sur iOS, pas seulement iMessage.