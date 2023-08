Musk n’a cure des critiques : si l’on en croit les propos de l’intéressé et selon une logique toute libertarienne (Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, est d’accord avec Musk sur ce point) il ne sera bientôt plus possible de bloquer un utilisateur sur X (Twitter). Le retrait de cette fonction devrait cependant conduire au retrait pur et simple de X de l’App Store (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad). Les CLUF de la boutique applicative précisent en effet que tout service de réseau social doit permettre le « blocage des utilisateurs abusifs ». Et par blocage, Apple entend ici un vrai blocage, pas seulement l’invisibilisation des messages (fonction Mute de Twitter), sachant que cette obligation vise à lutter non seulement contre les spams (qui polluent le fil de commentaires), mais aussi contre le harcèlement en ligne ou les messages de haine.

Musk’s decision to eliminate the block feature is in direct violation of App Store guidelines & will lead to X’s removal from the App Store, if implemented

I predict Elon isn’t aware of this & will backtrack — saying he was “trolling” or “joking” — and his followers will buy it pic.twitter.com/cHnfHNYZex

— LeGate (@williamlegate) August 18, 2023