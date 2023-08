Apple étoffe sa communication autour d’Apple TV+ et de ses séries. Une nouvelle catégorie de vidéos vient d’apparaitre sur la chaine YouTube d’Apple TV, « Scene Reads » (Lecture de scènes), qui comme son nom l’indique propose des extraits de plusieurs séries phares d’Apple TV+ avec en surimpression le texte du scénario et des dialogues. On retrouve ainsi un extrait de l’épisode 10 de la saison 3 de Ted Lasso, International Break, mettant en scène Rebecca et Rupert, un second extrait du premier épisode de Bad Sisters, The Prick (Le Gland), avec les sœurs Garvey en grande discussion, une séquence du 6ème épisode de Shrinking, Imposter Syndrom, avec Gaby et Jimmy en plein flirt, et enfin un extrait de l’épisode 11 de la saison 3 de Ted Lasso, Mom City, avec un Jamie Tartt en pleine déconfiture.

Ces scènes sont plutôt impactantes, très bien écrites il est vrai, mais les rendre plus visible suffira t-il à augmenter la popularité d’Apple TV+ dans un secteur hyper concurrentiel ? Ce n’est clairement pas gagné, même si l’on peut regretter qu’un service aussi qualitatif soit autant boudé du grand public…