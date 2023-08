Le chinois Wingtech Technology poursuit sa percée dans la supply chain du MacBook. Au mois d’avril dernier, on apprenait déjà que Wingtech avait démarré une production limitée de MacBook Air dans son usine de Kunming, mais l’assembleur serait désormais passé à l’étape supérieure : le régulateur local nous apprend qu’après avoir obtenu une certification de qualité 3C, Wingtech a démarré la production de masse de MacBook Air équipés de processeurs M2. Cette extension de la production va à l’encontre de la tendance de ces derniers mois, qui veut qu’Apple délocalise un maximum sa supply chain hors de Chine, d’autant que Wingtech Technology est le seul assembleur d’Apple à produire des MacBook Air M2 directement en Chine (hors Taiwan).

Auparavant, la production de MacBook Air était exclusivement assurée par Quanta et Foxconn, deux fournisseurs de Taiwan. D’autres unités de production devraient cependant ouvrir au Vietnam et en Thaïlande, preuve malgré l’accord passé avec Wingtech, Apple poursuit bel et bien ses efforts pour moins dépendre de la Chine.