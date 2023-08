Apple annonce la mise en place d’un nouvel outil pour les créateurs de podcasts qui permet de suivre le nombre d’abonnés et d’avoir d’autres informations pour analyser le contenu.

Un outil pour analyser les abonnements de podcasts

Une fois qu’un abonnement est sélectionné dans l’onglet des analyses, les créateurs peuvent utiliser l’onglet de la vue d’ensemble pour voir combien d’utilisateurs ont commencé un essai gratuit, le nombre d’abonnements payants, le pourcentage d’utilisateurs qui passent d’un essai gratuit à un abonnement payant, et les recettes estimées générées par leurs abonnements. Les créateurs peuvent également visualiser la répartition des abonnements par pays ou région et par statut d’abonnement, comme les abonnements mensuels ou annuels. Ces modules peuvent être filtrés pour afficher les analyses en temps réel pour différentes périodes, telles que les 30 derniers jours ou le mois précédent.

Du côté de l’onglet des tendances, les créateurs peuvent utiliser un outil de visualisation pour mieux comprendre les performances de leurs abonnements au fil du temps et à l’aide de différents filtres. Par exemple, ils peuvent filtrer l’onglet des tendances par les abonnements actifs pour afficher une répartition visuelle des abonnés par statut d’abonnement, comme ceux qui sont dans leur première année par rapport à ceux qui sont abonnés depuis plus d’un an. Les créateurs peuvent également utiliser l’onglet des tendances pour afficher leurs événements d’abonnement, tels que les activations, les annulations et les renouvellements, et filtrer les ventes par durée d’abonnement pour voir la répartition des recettes estimées générées par les abonnements mensuels par rapport aux abonnements annuels.

Apple fait savoir que l’outil d’analyse pour les abonnements en lien avec les podcasts est disponible dès maintenant depuis podcastsconnect.apple.com.

D’autres changements au programme

Apple annonce par ailleurs que Podbean prend désormais en charge la diffusion déléguée, une fonctionnalité qui permet aux créateurs de podcasts de mettre en ligne, de gérer et de distribuer les épisodes de leurs abonnés par l’intermédiaire de fournisseurs d’hébergement tiers participants. Selon Apple, Audiomeans, Captivate, Podspace et Transistor seront également compatibles d’ici la fin de l’année.

Enfin, Apple s’associe à la plateforme de marketing Linkfire dans le cadre de l’expansion de ses outils de podcasts cet automne. C’est disponible en bêta dès aujourd’hui.