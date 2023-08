Un AirTag serait donc capable de mettre à jour les billevesées de certaines compagnies aériennes ? Oui, et la preuve : Winston Sih voulait juste rejoindre le Canada via un vol direct de Chicago à Toronto. United Airlines lui annonce alors que le vol est annulé et qu’un second avion assurera le trajet jusqu’à Toronto en faisant escale à Washington. La compagnie aérienne assure aussi à notre cher Winston que ses bagages seront bien pris en charge durant l’escale à Washington.

Mais voilà, arrivé au Toronto Pearson International Airport, Winston Sih s’aperçoit que ses bagages ne sont pas à l’arrivée. Heureusement, Sih avait eu la bonne idée de placer un AirTag dans sa valise, et s’aperçoit alors que cette dernière est encore localisée… à Washington. « Non, non » lui rétorque United Airlines, les bagages sont bien à Toronto. Après un long temps d’attente, l’AirTag notifie un mouvement : la valise de Sih repart bien vers Toronto avec un autre avion, mais comme l’indiquera la suite, sans être correctement enregistrée sur ce vol.

Une fois la valise arrivée enfin à bon port, nouveau coup de fil à United Airlines qui affirme de nouveau que « Non, non, le bagage est toujours à Washington », quelques heures seulement après avoir juré ses grands dieux que ce dernier était déjà à Toronto lorsqu’il se trouvait effectivement à Washington. Ubuesque ! L’AirTag est pourtant formel : la valise de Sih est bien à l’aéroport de Toronto. Devant les affirmations incohérentes de la compagnie aérienne, notre infortuné voyageur se rend lui-même à l’aéroport escorté par des employés d’Air Canada, et aidé par la fonction de localisation de son iPhone 14, parvient à retrouver ses affaires laissées vacantes dans un coin de la zone d’arrivée. « C’était comme chercher une aiguille dans une botte de foin, mais c’est bien plus facile grâce à la technologie », conclut Sih. « Je dirais que les AirTags sont indispensables si vous voyagez. J’en ai dorénavant sur mon sac à dos, mes clés et mes multiples valises. »