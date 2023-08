Les amateurs de stratégie et de belles histoires (ce n’est pas antinomique) seront comblés : la suite de l’incroyable Six Ages: Ride Like the Wind (Lien App Store – 11,99 euros – iPhone/iPad) a débarqué il y a quelques heures à peine sur iOS et iPadOS (Lien App Store – 9,99 euros – iPhone/iPad) mais aussi sur macOS. Avec son lore (celui de l’âge du bronze et de Glorantha), ses récits épiques, ses dynasties, ses 600 scènes interactives et sa stratégie pleine de diplomatie, Six Ages 2 ne ressemble à aucun autre jeu, si ce n’est peut-être ces jeux textuels des années 90 (après tout il est l’ancêtre du cultissime King of Dragon Pass) dont certaines mécaniques rappellent parfois les « Livres dont vous êtes le héros ».

Le pitch de Six Ages 2 décrit assez bien la richesse et la profondeur du titre :« Qu’il s’agisse de fantômes en colère, de politique de clan, de dieux ennemis ou de querelles de conseillers, il y a rarement une « bonne » ou une « mauvaise » réponse, car la simulation approfondie rend votre situation particulière unique. Vos choix ont un impact socio-économique, et certaines conséquences pourraient ne pas être évidentes avant des décennies et pourraient affecter les générations futures de la lignée d’un personnage. » Ce petit chef d’oeuvre bénéficie en sus de la prise en charge complète de VoiceOver, ce qui est encore (trop) rare. En revanche, accrochez vous à votre Harrap’s, car tout est en anglais !