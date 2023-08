Apple propose aujourd’hui la cinquième bêta (build 21A5319a) d’iOS 17 sur iPhone et iPadOS 17 sur iPad. Elle arrive une semaine après la semaine et quelques heures après la bêta 7 pour les développeurs. Les deux versions sont identiques.

Sans surprise, il n’y a pas grand-chose à dire avec cette nouvelle bêta d’iOS 17. Ce n’est pas étonnant sachant qu’Apple est dans la phase finale où il est important de corriger les différents bugs et améliorer les performances. La mise à jour finale arrivera dans quelques semaines pour tout le monde, d’où l’intérêt de la peaufiner.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas publiques, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi télécharger la cinquième bêta publique d’iOS 17. Si ce n’est pas le cas et vous souhaitez rejoindre l’aventure, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Mise à jour bêta. Sélectionnez « iOS 17 Public Beta » (si ça n’apparaît pas, rendez-vous sur beta.apple.com et connectez-vous avec votre compte Apple). Revenez en arrière et la quatrième bêta va apparaître. Vous pouvez alors lancer le téléchargement.

Pour rappel, Apple est passé sur un rythme hebdomadaire pour les nouvelles bêtas, au lieu d’une fois toutes les deux semaines auparavant. C’est pareil pour watchOS 10 et tvOS 17. Mais macOS Sonoma reste pour l’instant à deux bêtas par mois.