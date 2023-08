Apple propose une mise à jour de l’application Shazam sur l’App Store qui ajoute une nouveauté, à savoir les widgets sur l’écran de verrouillage de l’iPhone.

Le premier widget, qui se veut le plus petit des deux, permet de rapidement identifier les musiques afin de connaître l’artiste et le titre. Le second widget, plus grand, se charge d’afficher la dernière musique qui a été identifiée (shazamée). Il est toutefois bon de noter qu’il s’agit d’une seule ligne pour l’artiste et le nom du morceau, donc le contenu est tronqué. Il faut ouvrir l’application pour avoir les informations complètes.

Pour profiter de la nouveauté, maintenez votre doigt appuyé sur l’écran verrouillé de votre iPhone puis cliquez sur le bouton Personnaliser en bas. Sélectionnez ensuite l’écran verrouillé puis touchez « Ajouter des widgets ». Il ne vous reste plus qu’à sélectionner Shazam dans la liste puis choisir un widget. À partir de là, touchez ou faites glisser pour ajouter le widget sur l’écran verrouillé.

Pour rappel, Apple a annoncé le rachat de Shazam en 2017. Le montant aurait été autour de 400 millions de dollars. Il a fallu attendre 2018 pour que le rachat soit bouclé. En 2021, Apple a sorti iOS 14.2 qui a ajouté un bouton Shazam dans le centre de contrôle pour rapidement identifier une musique. Il n’était plus obligatoire de passer par l’application. Avec iOS 15, l’historique est apparu avec un appui long sur l’icône dans le centre de contrôle. Depuis, toutes les données se synchronisent au sein de l’application.