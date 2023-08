Le LiDAR intégré au capteur TrueDepth de l’iPhone ne permet pas seulement de récupérer des données spatiales pour les apps AR. Cette technologie peut être aussi utilisée pour fabriquer des prothèses sur-mesure pour les animaux ! Dans une vidéo intitulée The Invincibles, Apple dévoile l’histoire touchante de Trip, un Rott à la bonne bouille qui a évité de peu l’euthanasie à cause d’une patte malformée. Contactée par la nouvelle maitresse de Trip, la société 3DPets a réalisé une prothèse pour l’animal à partir des données 3D du torse de Trip. Le plus étonnant ici est bien que ces données 3D ultra précises ont été obtenues grâce au capteur LiDAR d’un iPhone 14 Pro !

Le résultat est saisissant : la prothèse est composée d’une partie haute en forme de coque directement rattachée au torse du chien, une coque qui permet un maintien parfait de la prothèse métallique qui remplace la patte C’est cette partie qui a été imprimée en 3D à partir dse données fournies par le LiDAR de l’iPhone 14 Pro. L’efficacité de la prothèse est totale : Trip peut aller partout, y compris batifoler dans l’eau d’une rivière. D’autres chiens amputés (de toute morphologie) ont pu profiter des services de 3DPets, et l’on espère vraiment qu’une startup proposera bientôt les mêmes types de services en France…