Apple propose chaque année une vidéo de visite guidée pour ses nouveaux iPhone. Sans surprise, les iPhone 15 y auront également le droit afin que le public puisse se familiariser avec les principales fonctionnalités.

Il semblerait qu’Apple ait tourné la vidéo à Mexico le 4 août dernier. Cris Martinez a partagé une vidéo sur TikTok où il montre un acteur qui joue le rôle d’un employé Apple à l’Apple Store Antara dans la capitale mexicaine. Il y a une particularité intéressante avec cet acteur : c’est le même que pour les vidéos des iPhone 13 et 14. Celle pour les iPhone 13 a été tournée à Los Angeles et celle pour l’iPhone 14 à New York.

Pour les précédents iPhone, l’acteur se rend dans un Apple Store, fait une présentation détaillée des téléphones puis va dans la ville afin de présenter certaines fonctionnalités. Il semblerait que le même scénario se soit produit à Mexico au début du mois pour l’iPhone 15, étant donné qu’Apple a fait appel à la même personne pour la troisième année consécutive.

Visite guidée pour les iPhone 14

Malheureusement, personne n’a pas s’approcher du tournage et donc voir l’iPhone 15 en vrai. Il faut encore attendre pour le découvrir. Si les rumeurs disent vrai, la keynote d’Apple pour la présentation des iPhone 15 se tiendra le 12 septembre, avec les précommandes le 15 et la commercialisation le 22.