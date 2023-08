Apple Pay se fait une place dans le marché des paiements en ligne, au point d’être la cinquième plateforme la plus utilisée à l’échelle mondiale selon une étude. Le classement est même meilleur selon les régions du monde.

À l’échelle mondiale, Apple Pay a une part de marché de 7,37%, ce qui lui permet d’être à la cinquième place. Le service de paiement qui domine est PayPal est avec une part de 20,53%. On retrouve ensuite Visa (15,67%) et Mastercard (10,49%) sur le podium. American Express (8,77%) les suit. Vient donc ensuite Apple Pay puis Amazon Payments (6,04%), Shopify Pay (5,17%), Google Pay (4,30%), Stripe (3,89%) et Venmo (2,61%).

Si on se focalise sur chaque continent, la place d’Apple Pay est n’est pas la même. En Afrique par exemple, Apple Pay est troisième avec une part de 9,49%. C’est la quatrième place (7,65%) en Asie. En Europe, Amérique du Nord et Océanie, c’est la cinquième place. Et en Amérique du Sud, le service de paiement d’Apple n’est pas dans le top 5.

Qu’en est-il du cas par cas pour les pays ? Il n’y a pas un top 5, mais il est tout de même précisé quelle est la méthode de paiement en ligne la plus populaire. En France, c’est Visa. Il y a un seul pays où Apple Pay est le système le plus populaire : c’est en Arabie saoudite.