Tim Cook a-t-il compte un compte Instagram ? La réponse est non. Et pourtant, un compte pouvait laisser penser que c’était bien le cas, mais il n’était en réalité pas tenu par le dirigeant d’Apple.

Image 9to5Mac

Le compte en question, créé en juillet 2023, était @tim.d.cook avec deux publications qui reprenaient le style de messages que le patron publie sur son compte X (Twitter) officiel. On retrouvait aussi la même bio qui existe sur son compte X.

Mais l’élément le plus surprenant était la liste des abonnés. Des dirigeants d’Apple, dont Lisa Jackson (vice-présidente de l’environnement, de la politique et des initiatives sociales) et Alan Dye (vice-président du design pour la partie logicielle), suivaient le faux compte Instagram de Tim Cook. On pouvait donc penser qu’il s’agissait du compte officiel, mais ce n’est pas le cas. D’ailleurs, Instagram a supprimé le compte.

Tim Cook a une présence limitée sur les réseaux sociaux, avec un compte sur X et un compte sur Weibo pour se tourner vers le public chinois. D’autres cadres s’ouvrent à d’autres plateformes, comme Phil Schiller qui est sur Mastodon et Threads. Il y a aussi le cas des cadres Apple qui n’ont aucun compte (public du moins) sur les réseaux sociaux, comme Craig Federighi (vice-président d’iOS et macOS).