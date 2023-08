Il y a quelques, le quartier commerçant d’Oxford Street à Londres a été le théâtre de scènes d’émeutes causées par un énorme groupe de jeunes adultes et adolescents bien décidés à commettre des vagues de pillages et de vols à l’étalage, la cible principale étant la boutique de fringues de sport JD. The Independant rapporte que des centaines d’adolescents ont répondu à un appel au pillage de masse communiqué sur TikTok sous le tag “Oxford Circus JD robbery”.

crédit image : Alamy

Une cliente d’un Apple Store tout proche a été prise dans la vague : « En sortant, j’ai vu un groupe assez important d’enfants, je dirai environ 50 à 70 », a déclaré la jeune femme. « Pendant une seconde, j’ai oublié que l’école était déjà terminée et j’ai supposé que c’était ça, puis ils ont tous commencé à courir en même temps et une femme à côté de moi a dit : ‘Oh mon Dieu, tu penses qu’il y a eu une attaque ?’ C’était très mouvementé d’un côté de la rue, celui en face de l’Apple Store. C’était comme s’il n’y avait rien, puis soudain un groupe massif d’adolescents, puis une ruée de policiers. Je dirais que j’ai vu peut-être 150 adolescents au total, entre le groupe dans la rue et dans les stations de métro. »

9 personnes ont finalement été arrêtées pour des faits de violence commises contre les policiers ainsi que pour le port d’ustensiles laissant entendre qu’un vol allait être commis.