Apple n’est clairement pas le GAFAM le plus notoirement intéressé par l’IA. Et pourtant, dans l’ombre des labos de Cupertino, les ingénieurs et développeurs d’Apple planchent sur des IA de tous types, des IA ML (machine learning), Deep Learning, des IA génératives, etc. Il y a aussi de l’IA dans iOS et macOS (pour la traduction de texte sur une photo, la reconnaissance d’image/photo, etc.) et ce depuis plusieurs années. Apple tente évidemment de faire les choses « en douce », comme à chaque fois d’ailleurs quand il s’agit de monter en charge sur un secteur où la firme n’est pas leader au départ.

Il n’y a pas eu plus de tambours et trompettes lorsqu’Apple a déposé une grosse partie du code source d’AXLearn sur GitHub. AXLearn, c’est un moteur d’IA avec une library codée en Python, un moteur taillé pour l’apprentissage profond (deep learning). La doc consultable indique que ce modèle d’IA peut travailler à partir d’énormes bases de données, ce qui pourrait être l’indice d’une IA générative de type ChatGPT. Le source n’est à priori pas directement exécutable (il manquerait des briques), mais l’on sait au moins qu’Apple continue de bosser sur des IA modernes. A quand un remplaçant pour Siri ?