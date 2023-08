Les bienheureux futurs propriétaires de l’édition Starfield Constellation du très attendu space opéra Starfield trouveront dans la mallette du jeu une superbe montre Chronomark Starfield. Cette smartwatch aux fonctions assez limitées est absolument identique à celle que portent les membres de Constellation dans le jeu vidéo ! Si le design a de l’allure, les fonctions restent toutefois peu nombreuses : réveil, écoute musicale, lecture de notifications (mais pas de saisie) et bien sûr l’affichage de l’heure et de la date du jour. Ces fonctions ainsi que leurs réglages sont accessibles via une app compagnon… qui est déjà disponible dans l’App Store (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad).

La Starfield Constellation est vraiment une édition ultime et qualitative

Les acheteurs de l’édition Starfield Constellation pourront aussi bénéficier dès cette semaine de l’accès anticipé à Starfield. Pour les autres manants de l’espace, il faudra attendre le 6 septembre prochain pour visiter les milliers de planètes proposées par Starfield. Le jeu sera disponible sur PC, Xbox Series, et en day one dans le Xbox Game Pass.