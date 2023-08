Apple profite à fond de la forte progression de la classe moyenne en Chine. On apprenait il y a quelques jours que la Chine était devenue le premier marché mondial pour les ventes d’iPhone (decant les Etats-Unis !), et un rapport de Canalys confirme aujourd’hui que cette bonne santé concerne aussi les Mac et les iPad. Ainsi, sur le Q2 2023, les ventes d’iPad ont progressé de 47% en Chine : Apple a écoulé 2,3 millions d’iPad sur la période, soit une part de marché locale de 36%. Derrière Apple, on note la belle « remontada » de Huawei, qui dépasse le million d’unités écoulées grâce à des ventes en progression de 19%. 19%, c’est aussi la part de marché de Huawei, décidément intenable en 2023. On note encore l’explosion des ventes des tablettes de Xiaomi (+53%… et la dégringolade sévère de Lenovo (-44%), dont la part de marché en Chine passe de 13 à 7% sur un an.

Les ventes de Mac en Chine sont certes moins ébouriffantes que les résultats de l’iPhone ou de l’iPad, mais Apple voit tout de même ses ventes de Mac progresser de 17% sur le Q2, soit la plus forte progression d’un fabricant du top 5. A l’instar de ce qui se passe sur le marché européen, Apple est désormais dans la roue de Dell en Chine, le fabricant texan accusant une très lourde baisse de ses ventes (-52%). Lenovo reste le leader incontesté du marché chinois du PC avec 36ù de Pdm, mais les ventes du géant sont tout de même en baisse de 24% sur le Q2.