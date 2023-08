Il est presque curieux que personne n’y ait pensé avant. AM I AI (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) est un jeu d’observation d’un genre assez particulier puisque l’utilisateur devra deviner si la photo qu’on lui propose est un vrai cliché ou une image générée par l’IA. L’exercice est loin d’être évident sachant que les IA de type Midjourney ont considérablement progressé en un an, au point qu’il devient particulièrement difficile (pour ne pas dire impossible) de discerner le vrai du faux.

Chaque niveau d’AM I AI présente donc deux images similaires, l’une créée par l’IA et l’autre réelle. Le défi consiste à identifier quelle image a été générée par l’IA. « Avec différentes catégories parmi lesquelles choisir, notamment des visages, des paysages et bien plus encore, le jeu offre une variété et de multiples niveaux de difficulté, pour les yeux les plus vifs. » précise le descriptif de l’app. Réaliser de bons pourcentages de reconnaissance permet de débloquer de nouvelles catégories d’images et d’accéder à des niveaux encore plus relevés.