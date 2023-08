Apple TV+ propose un essai gratuit de 7 jours pour que les utilisateurs puissent se faire une idée du service de streaming, avant de payer 6,99€/mois. Mais cette période d’essai n’est désormais plus proposée dans quelques pays.

En effet, l’essai gratuit de 7 jours pour Apple TV+ a disparu au Royaume-Uni et en Afrique du Sud. En France et dans les autres régions du monde, l’offre est toujours disponible, mais pour combien de temps ? Mystère…

Apple ne précise pas pourquoi l’offre d’essai gratuit a soudainement disparu au Royaume-Uni et en Afrique du Sud. Les Britanniques et Sud-Africains n’ont désormais pas le choix et doivent payer l’abonnement s’ils veulent accéder au catalogue et visionner les différents films, séries et documentaires disponibles. En réalité, ils peuvent toujours avoir 3 mois offerts, mais cela implique l’achat d’un appareil Apple. Aussi, l’abonnement Apple One (qui inclut Apple TV+ et d’autres services) a toujours le droit à un mois offert.

Pour rappel, Apple TV+ a vu le jour en novembre 2019 et propose l’essai gratuit de 7 jours depuis le départ. C’était léger à l’époque, surtout quand on comparait avec une plateforme comme Netflix qui proposait un essai gratuit de 30 jours. Mais le service de streaming a décidé d’y mettre un terme en 2020. À l’instar d’Apple TV+ au Royaume-Uni et en Afrique du Sud, il faut payer dès le départ, et ce qu’importe les pays.