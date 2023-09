Jeu musical culte de la Dreamcast, Samba de Amigo joue désormais des maracas sur nos iPhone (Lien App Arcade – iPhone/iPad). Samba de Amigo: Party-To-Go consiste toujours à orienter ses maracas virtuels (désormais nos simples doigts) en rythme et au bon endroit d’une roue colorée tandis que des petits singes totalement frénétiques (les Amigos) reproduisent la séquence sur une piste de danse endiablée. 40 morceaux sont disponibles dont les chansons exclusives The Edge of Glory de Lady Gaga, DADDY de Psy ou bien encore The Walker de Fitz and the Tantrums. A noter que l’on retrouve nombre des morceaux iconiques de la version Dreamcast.



Samba de Amigo: Party-To-Go permet aussi de personnaliser son Amigo (avec des accessoires, costumes, effets sonores, etc) et propose de se lancer dans une quête un peu spéciale dont l’objectif est de retrouver la musique perdu aux côté d’Amigo. D’autres personnages seront rencontrés en route et chaque étape sera bien sûr le prétexte à une nouvelle série d’épreuves musicales. Samba de Amigo: Party-To-Go est disponible sur Apple Arcade.