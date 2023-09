Peu après la keynote de présentation des iPhone 15, Apple devrait lancer simultanément d’importantes mises à jour logicielles pour les iPhones et les iPads, marquant ainsi une rupture avec la sortie échelonnée l’an dernier d’iOS 16 et d’iPadOS 16. En 2022, Apple avait présenté iPadOS 16 le 24 octobre, plus d’un mois après la sortie officielle d’iOS 16, essentiellement pour se donner tout le temps nécessaire pour bien peaufiner la fonction Stage Manager.

Les fuites sur ce lancement coordonné proviennent de Mark Gurman de Bloomberg, un journaliste disposant souvient d’excellentes sources internes. Pomme. Selon Gurman donc, Apple considère les huitièmes versions bêta d’iOS 17 et d’iPadOS 17 comme des versions finales, sauf problèmes imprévus (gros bug passé sous les radars par exemple) et la firme de Cupertino aurait pris la décision de lancer les deux OS le même jour.

Pour rappel, les huitièmes versions bêta ont récemment été mises à la disposition des développeurs et des bêta-testeurs publics, suivant de près les sixième et septième versions bêta. Cela suggère fortement qu’Apple se rapproche rapidement des dernières étapes de préparation avant le lancement effectif sur iPhone et iPad.