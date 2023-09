Si l’on en croit DigiTimes, Apple aurait commandé à sa supply chain un volume moindre d‘iPhone 15 que d’iPhone 14 au lancement. La réduction des commandes de composants affecte la seconde moitié de l’année en cours : Apple commanderait entre 80 et 90 millions d’iPhone 15 (tous modèles confondus) jusqu’au 31 décembre 2023, soit une fourchette nettement plus basse que les 90 à 100 millions d’iPhone 14 commandés pour la seconde moitié de 2022.

L’iPhone 15 Pro Max serait le modèle le plus commandé par Apple, devant l’iPhone 15 Pro, l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus. DigiTimes confirme aussi que Luxshare récupèrera cette année une part sensible de la production d’iPhone 15, Pegatron récoltant une fraction de la production des iPhone 15 Pro. En conséquence, la part de Foxconn dans la chaine d’assemblage des iPhone diminuera fortement cette année.

L’analyste de DigiTimes Luke Lin estime en outre que le pouvoir d’attraction accru de l’iPhone 15 Pro Max, premier iPhone à être équipé d’un capteur photo périscopique, sera en partie annihilé par une nouvelle augmentation de tarif. De façon plus générale, Apple craindrait que le marché mobile en général ne subisse un énorme coup de grisou, dans la continuité de la crise larvée qui touche le secteur des produits électroniques suite à l’explosion de l’inflation mondiale.