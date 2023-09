Samsung domine le marché mobile depuis 10 ans, une décennie presque sans partage hormis quelques quatrièmes trimestres en faveur d’Apple. Le géant sud-coréen, qui a été de loin le plus réactif à copier sans vergogne l’iPhone (ce qui a abouti au procès mémorable de 2012) semblait jusqu’ici totalement indéboulonnable, le seul suspens existant concernant finalement les secondes ou troisièmes places, un temps disputées par Xiaomi et Huawei en plus d’Apple.

Pour TrendForce, la terre pourrait trembler en 2023 : selon le cabinet d’analystes, Apple serait en effet en très bonne position pour détrôner Samsung sur l’ensemble de l’année. « Curieusement, Apple et Samsung sont au coude à coude dans leurs projections de production annuelle. Si la gamme d’iPhone 15 dépasse les attentes du marché, Apple a de bonnes chances d’évincer Samsung de sa position de leader mondial de longue date du marché (mobile, Ndlr) ».

De fait, si 10 millions d’unités séparent Apple et Samsung sur le Q2 (53 millions d’unités pour les Galaxy contre 43 millions pour l’iPhone), les deux fabricants sont presque à égalité sur le Q1, tandis que le Q4 2022, premier trimestre fiscal d’Apple, s’est avéré très largement à l’avantage de l’iPhone. Tout pourrait donc se jouer lors du Q3, durant lequel les nouvelles gammes d’iPhone 15 et 15 Pro seront lancées sur le marché. Le Q4, nettement plus souvent en faveur de l’iPhone, pourrait même enfoncer le clou.

Il est à noter cependant que ce gros boost de la Pdm de l’iPhone arrive à un moment où le marché mobile dans son ensemble connait sa plus grosse crise depuis une décennie si l’on en croit IDC ou Counterpoint. Apple gagne donc des parts de marché en se contentant de ventes quasi stables…