Apple a mis en ligne sur YouTube la page où il sera possible de voir la vidéo de la keynote pour la présentation des iPhone 15. L’événement sera diffusé en direct.

Si vous le souhaitez, vous pouvez vous rendre sur la page YouTube et cliquer sur le bouton « M’avertir ». YouTube vous enverra une notification 30 minutes avant le début de la keynote pour vous inviter à regarder la vidéo en direct. Pour rappel, la conférence aura lieu le 12 septembre à 19 heures (heure française).

C’est l’occasion d’indiquer que la keynote sera également disponible en direct sur iPhoneAddict et sur notre application iAddict (Lien App Store). Nous proposerons un suivi des différentes annonces en temps réel, ainsi que plusieurs articles qui résumeront toutes les nouveautés annoncées.

La keynote va tout particulièrement se focaliser sur la présentation des iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Les smartphones seront naturellement plus puissants grâce à la puce A16 pour les modèles non-Pro et la puce A17 pour les modèles Pro. Il y aura aussi un port USB-C à la place du port Lightning. Citons également des améliorations pour la photo, notamment sur l’iPhone 15 Pro Max avec son nouveau capteur périscopique.

Apple va également profiter de sa conférence pour annoncer les Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2. Leur présentation ne devrait pas être bien longue, sachant que les rumeurs font état d’améliorations générales des performances. Le design général des montres ne devrait pas évoluer. D’autre part, il y aura de « nouveaux » AirPods Pro avec un boîtier équipé d’un port USB-C.