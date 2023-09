Les rumeurs sur un bouton d’action remplaçant le bouton « mode silencieux » (Mute) de l’iPhone ne datent pas d’aujourd’hui, mais le leaker Sonny Dickinson en a rajouté une bonne couche hier avec une vidéo qui montre clairement la présence de ce bouton multifonctions sur la tranche de l’iPhone 15 Pro. La vidéo était sensée uniquement dévoiler la nouvelle coque « FineWoven » qui remplacera la gamme de coques Apple en cuir, mais finalement, on en voit un peu plus que prévu. Situé juste au dessus des boutons de contrôle du volume, le bouton mute, que l’on peut baisser ou lever pour activer le mode silencieux, semble désormais remplacé par un « simple » bouton à presser qui pourrait servir à plusieurs types de fonctions selon les usages et les applications utilisées. Ce bouton pourrait notamment servir en conjonction avec l’app Camera de l’iPhone.

La rumeur d’un bon d’action était apparue une première fois au mois d’octobre 2022. L’analyste Ming Chi Kuo estimait cependant qu’Apple en avait abandonné l’idée suite à de petits soucis techniques. Visiblement, ces soucis ont été réglés depuis…