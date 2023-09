Le projet de loi britannique (très controversé) sur le chiffrement a donc été revu et corrigé. Sous la pression d’Apple, qui menaçait de retirer Messages et FaceTime d’iOS si la loi était promulguée, le Royaume-Uni a finalement décidé de sursoir à la modification de l’ Investigatory Powers Act, une modification qui prévoyait notamment que le gouvernement britannique puisse s’octroyer le droit de refuser la mise à jour de sécurité d’un système d’exploitation mobile. Les services secrets de sa majesté auraient pu ainsi profiter des failles de l’OS pour mieux espionner les malandrins.

En d’autres termes, l’Angleterre serait devenue l’un des rares pays développé à interdire le chiffrement end to end ainsi que les les mises à jour de sécurité automatiques. Chaque nouvelle version d’un OS mobile devrait d’abord recevoir l’aval des autorités, un préalable considéré comme une grave atteinte au droit à la vie privée numérique par nombre d’associations. Apple avait rétorqué qu’en cas de vote de loi, FaceTime et Messages ne seraient plus disponibles sur les iPhone vendus au Royaume-Uni, une menace qui aura donc suffi (entre autres) à faire reculer le gouvernement britannique : ce dernier a expurgé le projet de loi des éléments du texte les plus problématiques.